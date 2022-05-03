О тех, кто стал щитом на белорусских рубежах, - в проекте "Диспозиция"

От этого зависит спокойствие и мир граждан, мирного населения, поэтому я считаю, что эта цель больше чем просто важная. От этого зависит жизнь многих, а жизнь мирных людей - это превыше всего.

Мы смотрели различного рода видео, где угрожают белорусскому народу, и нам это не страшно, мы готовы к любым условиям и уверены, что защитим родную землю от любого врага.

Осуществляем досмотр транспортных средств, гражданских лиц. В случае возникновения угрозы принимаем меры по задержанию. Задача стоит очень важная, сама обстановка в мире достаточно накаленная, и мы готовы отразить нападение.

Сегодня мы произвели тренировку установки противотанкового минного поля строевым расчетом. Данные мины срабатывают при нажатии на них техникой от 150 кг, и происходит подрыв гусениц, колесной техники, тем самым мы замедляем противника и даем нашим средствам поразить данные цели. Противопехотные мины, чтобы саперы противника или диверсионные группы не подошли и не сняли эти мины.

Навели паромную переправу, переправляем часть сил и средств для обеспечения безопасности государственной границы. Разведка реки проводится накануне. Это скорость течения, ширина водной преграды, грунт, берега. Эффективность переправы всегда необходима, задачи могут выполняться в любых погодных условиях. Мы можем осуществлять форсирование водных преград, наведение паромных, мостовых переправ. Войска не будут задерживаться на исходном берегу, а продвигаться.

Южная граница Беларуси находится под четким контролем подразделений белорусской армии. На окраинах развернуты батальонные тактические группы, которые несут круглосуточное дежурство.О тех, кто стал щитом на рубежах, расскажем в проекте "Диспозиция".Сотни ребят из состава армейских частей в эти минуты усиливают границу Беларуси на южном направлении. Парни из Осиповичей, Калинковичей, Ошмян, Бешенковичей, Могилева, Минска встали на рубежах своей страны, стали одним целым и знают, что за ними белорусы. Здесь, на краю своей земли, когда ты с оружием в руках, совсем по-другому оцениваешь миссию защитника. Даже если тебе 18.Когда Президент поручил сформировать батальонные тактические группы и прикрыть определенные направления, кто только не восстал. Оппозиция зашумела, кураторы насторожились, посыпались угрозы солдатским матерям. А потом появились ролики в Украине.В Украине формируются добровольческие батальоны для того, чтобы заходить на территории Беларуси и России и немножко трепать их у себя дома, чтобы они поняли, что такое война. Теперь вопрос: так правильно ли решили прикрыть границу? Ответ очевиден: правильно сделали да еще своевременно. Всегда бы так. А что касается угроз, парни услышали.Тренируются подразделения у границ не менее интенсивно, чем на учениях. Военные постоянно исследуют местность и меняют позиции. Под охрану взяли важные объекты местной инфраструктуры.Танкисты, мотострелки или десантники работают, конечно, не в одиночестве. Прикрывает группы артиллерия, в одной связке и военные инженеры. Прогуляться на технике или пешим ходом по Беларуси у нежеланных гостей не получится.Юг страны - это сплошные реки и озера. Но преградами они станут только не для своих. Наши военные понтонеры уже определились с оптимальными маршрутами на воде и непрерывно тренируются перебрасывать технику и личный состав в самые отдаленные точки.Для этих ребят майские праздники пройдут на границе в интенсивных занятиях и на маршах, чтобы Полесье и дальше первым преображалось весной в мирной Беларуси.