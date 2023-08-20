О тех, кто сжигал Хатынь - в Советском Союзе этот факт предпочли замолчать

Информация по уголовному делу 61 года докладывалась в ЦК. Однозначно докладывалась. И дабы не было каких-то нюансов между двумя братскими республиками - Украинской ССР и Белорусской ССР - была договоренность сор из избы не выносить. Сегодня белых пятен нет. Мы постарались максимально дать всю информацию о тех лицах, которые совершили это злодеяние.

Как характеризовали 2-ю и 3-ю роты. В материалах дела есть такое: один из военнослужащих этих подразделений, 2-й роты, в частности, показывает, что Смовский называл нас большевистской бандой, настолько он считал их неблагонадежными.

Первый документ, в котором говорится, что палачи, уничтожившие Хатынь, - украинцы. Это протокол допроса от 31 января 1961 года свидетеля Каминского Иосифа Иосифовича. Он рассказал, что (DSC00015) в его дом зашли шестеро карателей, которые говорили на украинском языке. 62 года назад впервые стало известно, кто на самом деле сжег Хатынь. Однако в Советском Союзе, чтобы не возникло межнационального конфликта и по просьбе руководства Украинской ССР, этот факт предпочли замолчать.Документы, которые и сегодня являются госсекретом Беларуси. Информация, которая долгие десятилетия была закрыта. Уголовные дела на палачей из 118-го украинского полицейского батальона, ударной силой которого стали бойцы Буковинского куреня - националистического формирования, созданного при содействии немецких разведывательных органов. 2-я и 3-я роты были сформированы из военнопленных и уроженцев Киевской области.Доказательства преступлений полицаев из 118-го украинского батальона - в нескольких уголовных делах. Одиночных в отношении Мелешко и Васюры и групповом в отношении Лакусты, Кнапа, Курки, Лозинского и Сахно. Оно, кстати, стало первым в расследовании преступлений убийц Хатыни. Первым арестовывали Лакусту. Он жил в Донецке.