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О тех, кто сжигал Хатынь - в Советском Союзе этот факт предпочли замолчать
Кто бы мог подумать, что спустя десятилетия нам придется отстаивать правду. Более 80 лет назад наши деды и прадеды добывали Победу над нацистами. Сейчас мы противостоим неонацистской идеологии. В последнее время экстремистские издания публикуют материалы о сожжении Хатыни, обеляя украинских коллаборантов. Акценты расставляют на том, что убийцы - советские офицеры, из которых был сформирован 118-й полицейский батальон. О том, что он был украинским, не упоминают.
Авторы материалов - кто бы вы думали? Беглые белорусы, которые сегодня находятся в Польше или Литве. Это те, кто в 2020 году требовал говорить правду. Сегодня их "правда" далека от истины. Базируется она на деньгах западных спонсоров и на идеях национал-социализма. Вот несколько фактов для страдающих валютной амнезией. Основу того самого 118-го батальона составили бойцы Буковинского куреня, которые вместе с нацистами уничтожали евреев и цыган в Бабьем Яру. Именно буковинцы стали ударной, первой ротой. Командиром подразделения был немец Кернер, его зам - украинский националист Смовский. Об этом тоже молчат. Главным палачом называют Васюру, бывшего офицера Красной Армии, добровольно сдавшегося в плен. О том, что Васюру готовили в школе пропагандистов в Германии, тоже ни слова.
Признания хатынских палачей легли в основу документального фильма "Они сжигали Хатынь" из серии "Без срока давности".
22 августа после "Панорамы" мы повторим фильм, чтобы еще раз напомнить о зверствах украинских нацистов. Елена Бормотова без купюр о том, кто сжигал Хатынь.
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Первый документ, в котором говорится, что палачи, уничтожившие Хатынь, - украинцы. Это протокол допроса от 31 января 1961 года свидетеля Каминского Иосифа Иосифовича. Он рассказал, что (DSC00015) в его дом зашли шестеро карателей, которые говорили на украинском языке. 62 года назад впервые стало известно, кто на самом деле сжег Хатынь. Однако в Советском Союзе, чтобы не возникло межнационального конфликта и по просьбе руководства Украинской ССР, этот факт предпочли замолчать.
Информация по уголовному делу 61 года докладывалась в ЦК. Однозначно докладывалась. И дабы не было каких-то нюансов между двумя братскими республиками - Украинской ССР и Белорусской ССР - была договоренность сор из избы не выносить. Сегодня белых пятен нет. Мы постарались максимально дать всю информацию о тех лицах, которые совершили это злодеяние.
Документы, которые и сегодня являются госсекретом Беларуси. Информация, которая долгие десятилетия была закрыта. Уголовные дела на палачей из 118-го украинского полицейского батальона, ударной силой которого стали бойцы Буковинского куреня - националистического формирования, созданного при содействии немецких разведывательных органов. 2-я и 3-я роты были сформированы из военнопленных и уроженцев Киевской области.
Как характеризовали 2-ю и 3-ю роты. В материалах дела есть такое: один из военнослужащих этих подразделений, 2-й роты, в частности, показывает, что Смовский называл нас большевистской бандой, настолько он считал их неблагонадежными.
Доказательства преступлений полицаев из 118-го украинского батальона - в нескольких уголовных делах. Одиночных в отношении Мелешко и Васюры и групповом в отношении Лакусты, Кнапа, Курки, Лозинского и Сахно. Оно, кстати, стало первым в расследовании преступлений убийц Хатыни. Первым арестовывали Лакусту. Он жил в Донецке.
Лакуста был один из тех обвиняемых, который больше всех раскаивался в совершенных преступлениях и больше всех давал достоверные показания.Уничтожение Хатыни - это акция возмездия. Утром 22 марта 1943-го партизаны повредили провода связи и устроили засаду. В ходе боя убили шефа первой роты 118-го украинского полицейского батальона Ханца Вельке, олимпийского чемпиона 1936 года и нескольких полицейских. После операции партизаны пришли в Хатынь.
Примерно в три часа дня деревню окружили каратели. На помощь 118-му украинскому полицейскому батальону привлекли украинский взвод батальона СС Дирлевангера, который дислоцировался в Логойске. Шли с тяжелым вооружением. В Хатынь заходили с трех сторон, расчищая путь минометным огнем. Затем жителей стали сгонять в сарай на окраине деревни. Полицаи зашли в дом к Иосифу Каминскому и потребовали запрячь лошадь. Животное находилось во дворе его брата Ивана. Он жил в нескольких метрах, через дорогу. Когда Иосиф зашел во двор брата, первое, что он увидел - убитого Ивана на пороге дома.
Палачи не щадили никого. Старики, женщины, дети. Самому младшему жителю Хатыни было полтора месяца. Напротив сарая установили пулемет, стреляли по выбегающим людям. Сарай стал братской могилой для 149 человек, 75 из которых дети.
Александр Кислицкий, историк спецслужб:
Выбегал подросток, его сразили пулей, он упал. Смовский подошел, сделал несколько шагов вперед и с пистолета достреливал. Вся система службы быта в 118-м батальоне, дисциплины, требований, она подавляла все нормальные человеческие качества. Она возвышала только жестокость, цинизм, убийства.
Хатынцев хоронили жители соседних деревень в три ямы-могилы. В одной хоронили обгоревшие тела, во второй - фрагменты тел, в третьей - пепел. Он и сегодня сохранился под черным гранитом рухнувшей крыши сарая. Спустя 30 лет после трагедии в ходе следственных мероприятий в Хатынь привозили Лакусту. Мемориал уже действовал.
Протоколы допросов карателей, показания потерпевших, очные ставки: хронология преступления из уст свидетелей - та историческая правда, которая сегодня разобьет любую выдуманную версию. О тех, кто сжигал Хатынь.
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