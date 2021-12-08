О тех, кто выбирает преступный путь и становится предателем родины, в фильме "Жизнь на измене"

Он пытался на каждой встрече напоить. Т.е. начинал с пива. Понял, что ничего не получается у него, перешел на вискарь. Только с вискарем у него вышла осечка, потому что в какой-то момент он, сидя за столом, слушая меня, вот так съехал локтем. Я понял, что Миндаугас поплыл немножечко. Он с этого момента перешел опять на пиво на следующей встрече.

Илья Бегун, IT-специалист, аналитик