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О тех, кто выбирает преступный путь и становится предателем родины, в фильме "Жизнь на измене"
О тех, кто выбирает преступный путь и становится предателем родины. Агентство теленовостей в деталях и лицах показало 1 серию фильма "Жизнь на измене".
В ней завербованные литовскими спецслужбами агенты рассказывают свои истории. Хорошо заметен и фирменный почерк Департамента госбезопасности Литвы - подкуп, шантаж, угрозы и даже похищения. С белорусами зачастую вообще не церемонятся. Илья Бегун в деталях рассказывает, как в Вильнюсе на него вышли спецслужбы.
Он пытался на каждой встрече напоить. Т.е. начинал с пива. Понял, что ничего не получается у него, перешел на вискарь. Только с вискарем у него вышла осечка, потому что в какой-то момент он, сидя за столом, слушая меня, вот так съехал локтем. Я понял, что Миндаугас поплыл немножечко. Он с этого момента перешел опять на пиво на следующей встрече.
Американцы всегда находились рядом, литовская спецслужба являлась тем самым инструментом, который таскал каштаны из огня для американских спецслужб. Это расходная агентура, как говорят они, в состоявшихся разведках. Она рассчитана на блицкриг, на непродолжительный период деятельности спецслужбы.
Фильм АТН о предателях "Жизнь на измене"
"Жизнь на измене" - о том, сколько платят предателям, а также как литовские покровители грабят своих же агентов. Фильм рассказывает и о зверствах предателей в ходе Великой Отечественной войны. Смотрите 2 серию проекта сразу после "Панорамы".
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