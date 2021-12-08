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О тех, кто выбирает преступный путь и становится предателем родины, в фильме "Жизнь на измене"

О тех, кто выбирает преступный путь и становится предателем родины. Агентство теленовостей в деталях и лицах показало 1 серию фильма "Жизнь на измене".

В ней завербованные литовскими спецслужбами агенты рассказывают свои истории. Хорошо заметен и фирменный почерк Департамента госбезопасности Литвы - подкуп, шантаж, угрозы и даже похищения. С белорусами зачастую вообще не церемонятся. Илья Бегун в деталях рассказывает, как в Вильнюсе на него вышли спецслужбы.

Он пытался на каждой встрече напоить. Т.е. начинал с пива. Понял, что ничего не получается у него, перешел на вискарь. Только с вискарем у него вышла осечка, потому что в какой-то момент он, сидя за столом, слушая меня, вот так съехал локтем. Я понял, что Миндаугас поплыл немножечко. Он с этого момента перешел опять на пиво на следующей встрече.
Илья Бегун, IT-специалист, аналитик
Американцы всегда находились рядом, литовская спецслужба являлась тем самым инструментом, который таскал каштаны из огня для американских спецслужб. Это расходная агентура, как говорят они, в состоявшихся разведках. Она рассчитана на блицкриг, на непродолжительный период деятельности спецслужбы.
Алексей Захаров, ветеран контрразведки, генерал-майор в отставке

Фильм АТН о предателях "Жизнь на измене"

"Жизнь на измене" - о том, сколько платят предателям, а также как литовские покровители грабят своих же агентов. Фильм рассказывает и о зверствах предателей в ходе Великой Отечественной войны. Смотрите 2 серию проекта сразу после "Панорамы".



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