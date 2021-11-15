О теневом бизнесе Евросоюза - сколько зарабатывают контрабандисты на одном мигранте

Создать тяжелую ситуацию на одном из своих рубежей Евросоюзу даже выгоднои не только со стороны геополитики. В западных странах на нелегальной переправке мигрантов зарабатывают миллиарды. Ведь большая часть беженцев, попавших на территорию Евросоюза, прибыла туда, пользуясь услугами криминального мира. О теневом бизнесе Евросоюза рассказываетАндрей Семченко.

Беспочвенные обвинения от Евросоюза за последний год уже никого не удивляют. Но даже сейчас, как бы не хотелось полякам, литовцам или кому-то еще обвинить Беларусь в пособничестве нелегальной миграции, факты говорят об обратном. Каждую неделю полиция Германии задерживает торговцев людьми сотнями. И среди них - ни одного белоруса.













Перевозить гражданам Европы беженцев достаточно выгодно. Расценки у всех, конечно, разные (зависит,сколько перелетов, переездов, переходов через моря). За пересечение, к примеру, польских рубежей контрабандисты берут от 1000 до 5000 евро. Но даже такие вклады не факт, что оправдают себя. Накануне в Германии задержали более 300 контрабандистов, перевозивших беженцев. Среди них есть немцы, несколько сирийцев и иракцев, украинцы и выходцы из Прибалтики. В Польше и Литве об этом не расскажут. А вот немецкая газета Die Welt со ссылкой на внутренние секретные данные Еврокомиссиис миром информацией поделилась.

Большинство зарегистрированных случаев касается ареста водителей, которые помогают нелегальным мигрантам (в основном из Сирии, но также из Афганистана, Ирана, Ирака, Кувейта и Йемена) добираться в Германию на арендованных машинах через Польшу. В большинстве случаев водителями являются граждане третьих стран (иранцы, иракцы, сирийцы и турки), проживающие в Германии.

Еврокомиссии есть что скрывать. К примеру, неконтролируемый поток мигрантов из Франции в Великобританию. Подтысячу нелегалов в сутки - нередки такиерекорды в Туманном Альбионе.В МВД Соединенного Королевства назвали нынешнее положениенеприемлемым, но брать на себя ответственность за состояние границ никто не спешит. Лондонтребует сдерживания потока мигрантов от Парижа. Правда, в ведении гибридной войны Францию не обвиняет.Уже более 23 тыс. человек в этом году пересекли Ла-Манш. Это намного больше, чем в предпандемийный период.













И вот какая незадача: гиперболизированной реакции от Лондона не поступило. Нет ни созыва совещания НАТО, ни санкций, ни стягивания военного контингента. Возможно, разница в масштабах? По итогу получается, что один беженец, пересекающий границу Беларуси, стоит двадцати, а то и больше мигрантов, переплывающих Ла-Манш. Французы ловят нелегалов спустя рукава. Учитывая, что с июля этого года им за выполнение и без того прописанных международных обязательств британцы обещали платить по 54 миллиона фунтов в год. Для сравнения, поляки Беларуси за сдерживание потока беженцев никогда не платили. Снова двойные стандарты или их отсутствие?

А ведь по идее должны были вводиться жесткие санкции против президента Франции Макрона, запретить полеты Air France за то, что они свозят в Париж этих мигрантов, ввести санкции против ЕС Евросоюз должен по их логике. Ведь с территории ЕС они попадают в страну, которая вышла из ЕС. Но почему-то никаких призывов к санкциям мы не видим. Вот Лукашенко на совещании с членами Конституционного совета абсолютно верно подметил, что, конечно, главный приобретатель этого конфликта, высосанного из пальца миграционного кризиса, кризисика, я бы сказал, это Польша. Владимир Корнилов, российский политолог, историк, журналист

Казалось бы, решайте свои проблемы, но нет. Перевести фокус внимания на угрозу с Востока - Беларусь, Россия. Выиграть политические очки у избирателей. Однако вопросы экономические, миграционные, и, как следствие, криминальные никуда от этого не исчезают. Пока политики пускают пыль в глаза, обороты незаконной миграции и торговли людьми в мире только растут. И центральный деятель - Запад.













Стремятся к европейским берегам беженцы и через Средиземное море. Нелегалыс Ближнего Востока и Западной Африки сотнями добираются до итальянских берегов на переполненных лодках. Место, которое стоит многим дома, машины и прочего имущества.Но ведь европейцы сами спровоцировали рост этого бизнеса. У каждого беженца за плечами история о войне, лишениях и потерянной стране.

Как сообщает Интерпол, только за кризис 2015 года рынок контрабанды получил 6 млрд долларов. Основные организаторы преступных сообществ - выходцы из тех же стран, что и мигранты или граждане ЕС.