Мнение эксперта - О. Токун о трендах на рынке труда в Беларуси

Сегодня граждане Беларуси и России имеют не только равные права в выборе места жительства, но и в трудоустройстве, и в оплате труда, пенсионном обеспечении. Удобно, что ни говори. При том что каждая из сторон вполне автономно решает возникающие вопросы на своей территории. Например, обеспечить каждого трудоспособного рабочим местом. Это одна из мер, прописанных в Программе социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. Большое влияние на рынок оказала пандемия. Это очевидно. Сейчас ситуация восстанавливается, однако некоторые тренды останутся с нами и в будущем.

