Не подлежит забвению. О героических событиях и памятных местах Молодечно

Особенно важно и внимание к ветеранам.Менее трех недель остается до 9 Мая, когда вся страна отметит 75-летие Великой Победы.

Тех, кто ее ковал на полях сражений и в партизанских лесах, в цехах заводов и госпиталях, к сожалению, все меньше. В Минской области сегодня проживают более 600 ветеранов Великой Отечественной войны.

Память о трагических и героических событиях хранят и мемориальные комплексы, среди них всем известные - Курган Славы, Хатынь. Но в этот раз мы отправимся в другие, по-своему интересные места.



Из Молодечно о том, что не подлежит забвению - Алексей Кондратенко. "Победа одна на всех!" Люди разных национальностей из разных уголков Советского Союза, но объединенные одной целью - борьбой с немецко-фашистскими захватчиками. В боях и в тылу, в госпиталях и цехах заводов. Эту победу приближал каждый как мог. Среди них и единственный Герой Советского Союза родом из Молодечно Даниил Казакевич.

Большая выставка, посвященная 75-летию Великой Победы, в Минском областном краеведческом музее в Молодечно. Здесь и редкие экспонаты, фотографии и документы, за которыми стоят судьбы людей.



