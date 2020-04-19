3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Не подлежит забвению. О героических событиях и памятных местах Молодечно
Особенно важно и внимание к ветеранам.Менее трех недель остается до 9 Мая, когда вся страна отметит 75-летие Великой Победы.
Тех, кто ее ковал на полях сражений и в партизанских лесах, в цехах заводов и госпиталях, к сожалению, все меньше. В Минской области сегодня проживают более 600 ветеранов Великой Отечественной войны.
Память о трагических и героических событиях хранят и мемориальные комплексы, среди них всем известные - Курган Славы, Хатынь. Но в этот раз мы отправимся в другие, по-своему интересные места.
Из Молодечно о том, что не подлежит забвению - Алексей Кондратенко. "Победа одна на всех!" Люди разных национальностей из разных уголков Советского Союза, но объединенные одной целью - борьбой с немецко-фашистскими захватчиками. В боях и в тылу, в госпиталях и цехах заводов. Эту победу приближал каждый как мог. Среди них и единственный Герой Советского Союза родом из Молодечно Даниил Казакевич.
Большая выставка, посвященная 75-летию Великой Победы, в Минском областном краеведческом музее в Молодечно. Здесь и редкие экспонаты, фотографии и документы, за которыми стоят судьбы людей.
Важная дата в истории Молодечно - 5 июля 1944 года
Город был освобожден воинами 3-го Белорусского фронта. Тогда Москва салютовала этому событию 12 залпами. Сам же Молодечно был разрушен на 90 %, население сократились вдвое.
Но город постепенно восстановили, в 1946 заложили парк Победы. Вот и сегодня мемориал, который здесь появился в начале 80-х, как открытая и живая книга, по которой можно изучать историю. Особенно детям.
Сохранить память не только о воинах-освободителях, но и увековечить в камне и металле всю боль жертв войны. Только в одном концлагере Шталаг-342 фашистские палачи уничтожили более 33 тысяч человек. Колючая проволока, решетка вместо неба и кресты. Здесь каждый элемент наделен смыслом.
Безусловно, это Хатынь, где
также был один из авторов. В Минской области работы мастера можно также найти в Слуцке и поселке Городея.
Курган Славы,
, Тростенец,
. Только в Минской области десяток мемориалов и мест памяти. Все они молчаливые свидетели событий Великой Отечественной войны. Событий, которые нельзя забыть.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов