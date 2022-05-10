О том, как БССР возродилась из руин и стала одной из самых благополучных в Союзе - в проекте "Площадка"

Цена Великой Победы для Беларуси во всех аспектах оказалась чрезвычайно высокой. А сама она стала не только фактором беспримерного подвига белорусского и советского в целом народа. Разгром коричневой чумы положил начало невиданному прежде стремительному процессу созидания и возрождения разрушенной республики. Разрушенной настолько, что даже воссоздание столицы на прежнем месте стояло под вопросом. Однако белорусы в дружной семье советских народов проявили поистине чудеса и трудового героизма. Испепеленная республика не только возродилась из руин, но и вскоре стала одной из самых благополучных в СССР. О трудовом героизме белорусов, сменившем героизм боевой, - наша авторская программа "Площадка".

Здравствуйте! Максим Осипов приветствует вас.

Чтобы поговорить об еще одном настоящем подвиге белорусского народа, совершенном уже после Великой Победы. О подвиге трудовом.

По данным созданной в 1942 году Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК), на территории БССР гитлеровцы и их приспешники на местах

Факт Разрушили и сожгли 209 из 270 городов и горпоселков, 9 200 деревень, более 10 000 предприятий

Материальный ущерб комиссия оценила в 75 млрд. рублей (в ценах 1941) - это 35 бюджетов республики 1940 года.

Экономика БССР по промышленным и энергетическим мощностям была отброшена на уровень 1913 г.

А сам Минск отброшен на сотни и сотни лет назад. В городе, где к 1941 году проживало 270 тысяч человек, войну пережили лишь около 70 зданий. 80 % жилфонда было разрушено. Руководство БССР всерьез рассматривало вопрос переноса города на 10 километров в сторону от руин.

Случившееся в первые послевоенные годы и даже месяцы иначе как новым подвигом не назовешь

Через месяц после освобождения в Минске начали выпуск продукции 13 предприятий. За неполные два месяца, к 1 сентября 1944, открылись 25 школ, около 20 детсадов, 2 больницы, 4 поликлиники, станция скорой помощи. Заработали 36 магазинов и 30 ларьков.





Только за один день - воскресник 8 октября 1944 - минчанам удалось собрать в руинах и очистить 1.300.000 кирпичей и 1000 тонн металла, огромное количество бутового камня.

За первые полтора послевоенных года было построено 100 тысяч квадратных метров жилья, а за первую послевоенную пятилетку - более полумиллиона. Без башенных кранов, практически вручную.

Та же картина наблюдалась и повсеместно по Беларуси. В мае 1944 были введены в строй гомельские паровозоремонтный и кирпичный заводы, в августе - Гомсельмаш. Со второй половины 1944 в БССР стали работать 72 электростанции. К маю 1945 - 8 тысяч фабрик и заводов, 4 тысячи артелей и мастерских. К февралю 1946 было восстановлено более 10.000 километров железных дорог, более 1700 мостов.

К концу 1950 г. промышленность БССР по объему валовой продукции превысила довоенный уровень на 15 %, а в западных областях - почти вдвое

Сложнее было с сельским хозяйством. Восстановить изрытые боями и нашпигованные боеприпасами земли, разрушенные и обескровленные колхозы было крайне непросто. И все же в 1947 году в Беларуси, как и по всему СССР, была отменена карточная система распределения продуктов, снижены цены на ряд промышленных и продовольственных товаров.

В 1951-1955 годах в БССР вступили в строй 150 крупных промышленных предприятий и более 200 средних и мелких. В их числе минские подшипниковый и часовой заводы, радиозавод и завод отопительного оборудования, камвольный комбинат, завод швейных машин в Орше и сахарный в Скиделе, Витебская шелкоткацкая фабрика и многие другие.

По производству торфа, льняных тканей, льноволокна, фанеры БССР заняла второе место в Советском Союзе

А социальная инфраструктура! А возрождение культуры и науки! Подобные факты можно приводить очень долго. Очевидно одно - преодолев трудности послевоенного восстановления, БССР в ходе нескольких десятилетий стала одной из самых экономически развитых и благополучных республик Советского Союза. Ее успехами гордились, порой завидовали им.

Успехи эти были предопределены одним: ставкой на созидательный труд вкупе с жесткой исполнительской дисциплиной

Т.е. на главные характерные черты генетического кода белорусов: трудолюбие, рассудительность и бесконфликтность.

Именно это позволило заложить прочный фундамент нашей государственности, ставший основой строительства суверенной Беларуси.

В многочисленных советских фотоальбомах, коих немало в моей коллекции, послевоенный Минск именовали мифологической птицей Феникс, возрождавшейся из огня и пепла. Я бы назвал Фениксом ХХ века всю Беларусь. Сожженную и уничтоженную практически дотла, но возрожденную из тлена и руин. И мы обязаны - просто обязаны - всегда помнить и ценить это. Чтить и продолжать трудовой подвиг старших поколений - всех, кому мы обязаны нынешним развитием и комфортом.