3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
О том, как обстоят дела на западной границе Беларуси, рассказали в программе "Это другое"
Вопросы с мигрантами на литовско-белорусской границе приобретают долгоиграющий характер. Мало того, что Литва не торопится принимать тех, кто пострадал от рук НАТО, так их еще и избивают. Эксклюзивные интервью иракских мигрантов, которые застряли на литовской границе в поиске своей европейской мечты.
Они просят о помощи у гуманитарных организаций, а международные правозащитные организации в Минске, как и следует, молчат и критиковать литовское правительство не торопятся. О том, как обстоят дела на западной границе Беларуси, канал "Беларусь 1" рассказал накануне. Полный выпуск программы "Это другое"смотрите на YouTube-канале АТН.
Другие выпуски проекта смотрите здесь.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III чемпионате по колке дров среди СМИ
Праздник с полесским колоритом - "Марафон единства" едет в Пинск
Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
В мире
Все
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов