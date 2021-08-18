О том, как обстоят дела на западной границе Беларуси, рассказали в программе "Это другое"

Вопросы с мигрантами на литовско-белорусской границе приобретают долгоиграющий характер. Мало того, что Литва не торопится принимать тех, кто пострадал от рук НАТО, так их еще и избивают. Эксклюзивные интервью иракских мигрантов, которые застряли на литовской границе в поиске своей европейской мечты.



Они просят о помощи у гуманитарных организаций, а международные правозащитные организации в Минске, как и следует, молчат и критиковать литовское правительство не торопятся. О том, как обстоят дела на западной границе Беларуси, канал "Беларусь 1" рассказал накануне. Полный выпуск программы "Это другое"смотрите на YouTube-канале АТН.



Другие выпуски проекта смотрите здесь.