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О том, как освобождали Брест, рассказали в проекте "Освобождение. День за днем"

Как освобождали последний областной центр Беларуси - город Брест - расскажем в заключительной серии проекта Агентства теленовостей "Освобождение. День за днем".

Войска 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского сломили оборону противника и овладели городом над Бугом, а также завершили оккупацию в десятках населенных пунктов Беларуси. Республика была освобождена полностью (см. видео).

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