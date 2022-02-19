О том, как пройдет референдум, рассказал председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко

Сегодня вопрос номер один для каждого белоруса заключается в том, какой выбор сделать во время голосования на референдуме. Вся страна стоит на пороге глобальной трансформации. Сбалансирована система сдержек и противовесов, особое внимание уделяется социальным гарантиям населения, Беларусь закрепляет в Конституции свое стремление к миру и добрососедству, с территории нашей страны исключается возможность военной агрессии. Проделана огромная работа, венцом которой должен стать референдум. О том, как он пройдет, рассказал председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.