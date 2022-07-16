О том, как рождаются и перекручиваются факты, в проекте "Диспозиция"

Украинский кризис породил целый рой аналитиков да экспертов, которые с видом профессоров комментируют ими же продуцированные якобы факты. Истину глаголят и в телеграм-каналах.

Но если еще несколько месяцев назад издания да блогеры определенного толка создавали иллюзию объективности, хоть вскользь проверяя информацию, то сегодня это уже дурной тон, лишнее. Сейчас главное заявить! И важно еще даже не покраснеть, если тебя словят на лжи.

О новых изысках в перекручивании фактов в проекте "Диспозиция".

Есть в Украине такой эксперт военный Олег Жданов. Специализируется на оценке военно-политической обстановки. Приглашают и показывают специалиста буквально все местные каналы и блогеры, без преувеличения - чуть не круглосуточно. Даже непонятно, когда глубоко мыслить успевает человек. А мысль у него еще и широкая. Каждый день анализирует он и ситуацию в Беларуси. Есть музыканты, которые с листа умеют играть, то есть, впервые увидев ноты произведения, тут же исполняют композицию. Так же с листа научился анализировать Беларусь и Жданов. Даже когда нечего анализировать, запросто анализирует.

Вооруженные силы Беларуси проводят частичную передислокацию войск. То есть, мы наблюдаем движение колонн, но это не колонны с ударными войсками, это не пехота, не танки, это колонны с техникой - машины связи, тентованные машины, скорее всего, с личным составом.

Сложно человеку несведущему понять такую выкладку. Тентованные машины передвигаются. Ишь ты… Точно что-то задумали коварные белорусы. Машины, конечно, в армии каждый день передвигаются и даже нетентованные, но это мы между строк читать не умеем. А аналитик на основе упомянутой информации прям смелые выводы делает и контролирует нас своим вездесущим оком.

Ситуация, полностью контролируемая с нашей стороны в плане того, что мы знаем четко и точно места расположения батальонных тактических групп белорусской армии вдоль нашей границы. Мы отмечаем каждую ротацию. Кстати, белорусские телеграм-каналы оппозиционные вообще молодцы, они там даже указывают порядок перемещения колонн техники.

А телеграм-каналы иные и вправду запросто могут потягаться с аналитиком в компетентности. Вот на днях стали активно распространять информацию о том, что над Украиной сбит новейший белорусский дрон-камикадзе "Чекан". Как идентифицировали? А никак. Пишут, что у навесной камеры беспилотника прозрачный фонарь, как у "Чекана". Все… Больше ничего. По этой же логике сам факт присутствия камеры говорит, что над «незалежной» парил, к примеру, летающий пропагандист. А зачем использовать подобного типа аппарат, как «Чекан», над Украиной - тут эксперты к единому мнению прийти не могут. Вообще ни к какому не могут. Да это и невозможно. У меня есть предположение, что администраторам каналов понравилось слово «дрон-камикадзе». Как-то интригующе звучит, точно просмотров прибавит. И действительно. В Киеве тут же подхватили вброс и давай анализировать и фантазировать.

Белорусские телеграм-каналы в свою очередь недавно констатировали, что в Лиде самолеты Л-39 прямо над крышами домов летают. Видео, естественно, противоречит информации, но главное, что сообщение опять же приобрело украинский контекст и пошло гулять в Сети. В комментариях, правда, порой вопрошают: а чего это вы, какая вообще Украина и Л-39? Это учебные машины. Но так далеко сегодня эксперты не заглядывают.

И хитом, безусловно, стало сообщение в «телеге» о белорусском пограничнике, которого якобы захватили украинские силовики. Шум какой поднялся! Блогеры встрепенулись, эксперты уже успели прокомментировать, на какие-то инсайды ссылаясь. Радостный переполох в Киеве устроили. Уже и депутаты Рады собрались заявления делать, и на тебе - официальное опровержение из Беларуси, да и пограничника по факту нет.