О том, как сходят с ума, придумывая новые и новые даты нападения России на Украину, в проекте "Диспозиция"

Новостной контент правит миром, умами и деньгами. Казалось бы, ситуация с возможным вторжением России в Украинуполучила разрядку - войска возвращаются в пункты постоянной дислокации. Ан нет... Уже пишут, что это коварный маневр Кремля и скоро война. О том, как сходят с ума, в проекте "Диспозиция".



Кто бы подумал, что доживем до дней, когда новость о войне в Европе может не стать неожиданной. Заходишь в интернет и диву даешься - кто только в панику не впал. Единицы устояли от соблазна на полном серьезе поразмышлять о том, кто кого и где тут бенефициары. А вообще, сложно нервы сохранить, когда одновременно переживаешь за мир и Валиеву, радуясь при этом Смольскому и Гуськовой на фоне новостей о танках у границ.



Оно, конечно, и раньше бывало: мы и выборы, и беженцев прошли, да и Киев с Москвой не раз клинчевали, но так, чтобы посольства пустели, депутаты драпали и гражданам предписывали покинуть регион, тут новое слово.



Украина сейчас, словно Раскольников, в полубреду мучается и не хочет, но топор заносит над Донбассом. Вернее, над собой. А Запад подталкивает: ты же - не тварь дрожащая, Киев, ты право имеешь! И преступление, и наказание - все достанется России, только бы вспыхнуло. А где Россия, там и Беларусь. Вновь на картах с планами военной агрессии обязательно демонстрируют стрелки из нашей страны. Минск при этом не сделал вообще ни одного шага по проложенной Западом лыжне эскалации. Наоборот - поддержал соседей электроэнергией. В общем, кругом виноваты. Хорошо еще, не уверяем толерантно всех вокруг, что вот-вот попросим войска наших союзников вернуться с учений домой.



Ликуют нынче производители оружия. Старье Запад довольно успешно спихнул Украине, в основном за деньги. Теперь можно производить новье! И вновь распихивать по горячим точкам. Вот этот конвейер остановить уже практически невозможно. Так что, даже если сейчас не полыхнет, угроза взрыва останется отныне перманентной. Правы наши бабушки, когда твердят: "Лишь бы не было войны".