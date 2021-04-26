ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

О том, как убивали мирный атом в Литве, смотрите сегодня в "Понятной политике"

Как убивали мирный атом в Литве, и почему Игналинская АЭС стала заложницей европейской политики?

Закрытие станции, коррупция, серая распродажа имущества и обещанные финансы ЕС, которых все еще ждут. Наконец, как проходит свой период распада некогда успешный город литовских атомщиков? Расскажем в "Понятной политике" сегодня сразу после "Панорамы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все