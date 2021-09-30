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О том, как вербовали и использовали работников Белорусской железной дороги в спецрепортаже "Нерабочий рух"
Продолжаем знакомить вас с подробностями работы экстремистской сети "Рабочий рух".
Напомним, на прошлой неделе сотрудники Комитета госбезопасности задержали 13 активных участников этого движения, которое занималось сбором закрытой информации на крупных промышленных предприятиях, подготовкой диверсий и террористических актов, а также давлением на правоохранителей.
И все это под контролем спецслужб Литвы и США. Сегодня мы подробно расскажем о том, как вербовали и использовали некоторых работников Белорусской железной дороги.
Стратегический и самый масштабный объект, который связывает нашу страну со всеми странами континента. Белорусская железная дорога - это десятки миллионов тонн груза в год, завязка на топ-предприятия и живой интерес Запада с точки зрения подробностей. Для анализа работы белорусских предприятий в условиях санкций им нужна закрытая информация. А значит информаторы.
Сергей Войтехович, осмоторщик грузовых вагонов Минского депо. Много активничал в августе 2020, в апреле 2021 был уволен, но сильно не расстроился - в кармане уже была путевка в Польшу. Уже там на беглого активиста вышли представители местных спецслужб и предложили продолжить подрывную деятельность в Беларуси в должности активиста "Рабочего руха".
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