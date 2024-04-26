О том, как восстанавливали белорусские регионы, пострадавшие от взрыва на ЧАЭС, смотрите в специальном репортаже АТН

После аварии на ЧАЭС казалось, что ни о какой жизни, а уж тем более о развитии пострадавших белорусских районов речи идти не может. Но с первых лет своего президентства шефство над этими регионами взял Александр Лукашенко. Он посещал предприятия, доезжал до отдаленных деревень, заходил в зону отчуждения, слушал людей.