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О том, как восстанавливали белорусские регионы, пострадавшие от взрыва на ЧАЭС, смотрите в специальном репортаже АТН

После аварии на ЧАЭС казалось, что ни о какой жизни, а уж тем более о развитии пострадавших белорусских районов речи идти не может. Но с первых лет своего президентства шефство над этими регионами взял Александр Лукашенко. Он посещал предприятия, доезжал до отдаленных деревень, заходил в зону отчуждения, слушал людей.

Все для того, чтобы вместе принять решение: "Будем жить!" Специальный репортаж Агентства теленовостей смотрите 27 апреля после "Панорамы".

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