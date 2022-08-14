О том, как Запад перекрывал военные каналы коммуникации Киева и Минска, в рубрике "Диспозиция"

Белорусская оппозиция превратилась в особый отдел НАТО по вербовке соотечественников в Украину. Не смущают ни огромные потери, ни боль родственников. Запад сказал - надо выполнять. Точно так же Запад ранее предписал и Киеву обострять отношения с Москвой и Минском. Установка была выполнена. А вот ответная реакция Незалежную возмутила. О том, к чему приводит слепое повиновение силам извне, в проекте "Диспозиция".

Разговор про Киев и специальную военную операцию. Она становится все более важным пунктиком у оппозиции даже в годовщину выборов. Порой кажется, что Украина тревожит пылкие сердца наших иностранных соотечественников более, нежели своя страна. Тут ведь что важно - по этой позиции всемерное одобрение Запада обеспечено, Запад тут точно по шерстке погладит. Да и вообще, Брюссель и Вашингтон помогают белорусским так называемым демсилам уже явно - в контексте и в обмен на ответную поддержку Киева, а теперь еще Тайваня и даже Косово. Это про самостоятельность беглых… Да ладно, вернемся к предыстории соседского украинского вопроса в той сфере, на которой ранее особо не концентрировали внимание. Похоже, пора.





Сфера контроля над вооружениями. Украинская сторона практически в одностороннем порядке прекратила приглашать наших специалистов для снятия напряженности на мероприятия наибольшей военной активности на украинской территории. Несмотря на наше нахождение в таких международных договорах, как ДОВСЕ, Венский документ, несмотря на заключенные соглашения по региональным мерам доверия и безопасности, нам просто было отказано. Мы приглашали каждый год несколько раз и военных атташе, и наблюдателей, и специалистов, и, в конце концов, потихоньку подвожу к 2022 году, счет был 14:1, мы 14 раз их приглашали, а нас пригласили единожды в 2017 году. Правильно ли это? Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества

То есть, Украина не выполняла своих зафиксированных в документах обязательств перед нами задолго, за очень долго до 2022 года. Даже задолго до 2020 года. Кстати, парадокс! Западные-то коллеги выполняли договоренности с нами по вооружениям и уведомлениям об учениях, а вот Киев держали на поводке. Теперь, как говорится, следите за руками.

Далее идет нарастание напряженности. К чему мы подошли в 2022 году? Это открытые заявления во время суда о том, что главное управление разведки готовит боевиков для действий на территории РБ, это открытые заявления определенных националистически настроенных формирований, что опять же подготовка боевиков для действий на территории РБ. Это что? Это разве не угроза национальной безопасности? Создается впечатление, что кто-то поставил задачу сделать из сначала дружественного Украине государства нейтральное, а из нейтрального то государство, которое проводит политику самостоятельную, и которое уже не рассматривает Украину как партнера. Они нас к этому привели. За руку. Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества

Объяснение маневру очевидно. Запад уже давно планировал воевать с Россией до последнего украинца. А потому, в том числе, перекрывал военные каналы коммуникации Киева и Минска, чтобы не дать Незалежной даже шанса наладить автономное общение с Москвой через ее союзника Беларусь. Минск же до последнего оставался ниточкой возможного конструктивного диалога между Россией и Украиной в военной области.



