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О том, кто наживается на войне и где оседает миллиардная помощь - в "Понятной политике" 30 января
Кто наживается на войне, где оседает миллиардная помощь и куда утекает западное оружие? Чем кормятся высокие управленцы на Банковой. "Откаты", "распилы", тендеры по заказу и банальное воровство. Как нагревают руки на государстве и сколько съедают аферы чиновников? Фамилии и суммы покажем в "Понятной политике" в понедельник после "Панорамы".
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