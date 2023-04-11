О том, кто сегодня возвращает имена безымянным солдатам с порядковыми номерами и почему их судьбы - подвиг

Шталаги были лагерями гитлеровского вермахта для военнопленных рядового состава. Существовали еще офлаги для пленных офицеров и дулаги, так называемые транзитные. Всего за годы гитлеровской оккупации на территории Беларуси в разное время действовало более 160 лагерей для советских военнопленных.

Факт Общее количество погибших в них, по данным Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, составляет более 810 тысяч человек. Из них - 80 тысяч - жертвы Шталага-352.

О том, кто сегодня возвращает имена безымянным солдатам с порядковыми номерами и почему их судьбу считаем подвигом, расскажем в репортаже Нины Можейко.

Здесь находился перрон для разгрузки и загрузки военнопленных Шталаг-352. Вообще, близость железной дороги для фашистов - козырь в рукаве. Специально выбирали вот такие заброшенные советские части, чтобы развертывать лагеря для военнопленных.

В 1941 году в плен попало около 3 500 000 бойцов Советской армии. Из них 2 миллиона погибли за первые полгода. Колоссальная цифра. Здесь, в Масюковщине, кровавое дело было поставлено на поток.

Периметр лагеря оборудовали силами советских военнопленных, поскольку ограда старой советской части не была рассчитана для того, чтобы удерживать узников, высота столбов достигала трех метров, а ночью поверху пускали электрический ток - сбежать было невозможно.

А это ядро лагеря - бывшая казарменная кухня, место пищеблока. Рацион пленного - около 150 граммов эрзац-хлеба, состоящего из опилок и просроченной муки, а также горячая баланда. К слову, основная причина смертности в лагере - банальный голод.

Условия плена невыносимые. Особенно в 1941-м и в начале 1942 года, когда бараки были переполнены узниками - до 140 тысяч единовременно. И это при вместимости 9 тысяч. В штабеля укладывали и уже мертвых. Как дрова. Высота такого штабеля достигала 2 метров. Анатолий Переведенцев - военный в четвертом поколении работает в составе поисковой группы "Батьковщина". Для него это дело офицерской чести. Энтузиасты-историки копают несколько лет в поисках имен, которые заменили на порядковые номера.

Молодой человек в очках с круглой оправой справа - Курт Вафнер. Немецкий солдат охранного батальона Шталага-352. Практически все существующие фотографии "лесного лагеря" сделаны им. "Коллекцию", с позволения сказать, передал в Музей истории Великой Отечественной войны как доказательство преступлений вермахта.

Вот и еще одна интересная фотография. На фото в белых повязках на переднем плане конвойные из числа бывших красноармейцев, перешедших на сторону немцев.

Еще в 2009 году жители микрорайона обратились в Белорусский экзархат с инициативой построить церковь рядом с мемориальным комплексом. В 2010-м Митрополит Филарет, почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси, благословил иерея Олега Кунцевича на строительство храма. Храм в византийском стиле, но без вычурной помпы построили за три с половиной года. Все здесь выдержано в подобающем месту стиле, где кроме прочих главная святыня - крест. Внутри храма есть кресты с Афона, а также с частицей Креста Господня.