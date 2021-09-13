О том, почему правозащитный центр "Весна" не нашел места в Беларуси, смотрите 14 сентября в программе "Это другое"

Если у "правозащитных" организаций закончились деньги, значит, кто-то сядет, ведь за это им неплохо платят.

О том, почему правозащитный центр "Весна" не нашел места в Беларуси и де-юре в стране не существует, де-факто - поддерживает белорусские протесты через одноименную литовскую фирму по отмыванию зарубежных грантов. Детали - во вторник в программе "Это другое".