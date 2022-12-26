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О тонкостях безвизового въезда в Беларусь рассказали в Госпогранкомитете

Госпогранкомитет Беларуси готов к приему гостей. Напомним, с 1 января 2023 года продлен режим безвизового въезда и пребывания для граждан сопредельных стран Евросоюза. Президент Александр Лукашенко поддержал предложение Совета Министров и Министерства иностранных дел о продлении безвиза для жителей Литвы, Латвии и Польши. Они и далее смогут посещать Беларусь, встречаться с родственниками, посещать места захоронения, получать медицинские и иные услуги, так востребованные среди иностранцев.

Беларусь очередной раз и на самом высоком уровне подтверждает открытость, нацеленность на добрососедство и укрепление межнациональных связей.

С 1 января 2023 года продлен режим безвизового въезда и пребывания для граждан сопредельных стран Евросоюза. Воспользоваться таким правом можно неограниченное количество раз, однако суммарный срок пребывания в безвизовом порядке иностранца на территории Республики Беларусь не должен превышать 90 суток в году. При этом граждане Польши могут следовать без виз исключительно через пункты пропуска на белорусско-польском участке границы. Граждане Литвы и Латвии, а также неграждане Латвии - в любом из пунктов пропуска на границе на прибалтийском направлении.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси

Безвизовый режим был введен для граждан Литвы и Латвии 15 апреля 2022 года, чуть позже - для граждан Польши.

За это время Беларусь посетили почти 400 тысяч иностранцев. Чаще всего приезжают из Литвы - около 70 %. В тренде гостей медуслуги, продукты питания и топливо. Но главное, что они увозят из нашей страны - положительные эмоции и правдивую информацию о ситуации внутри Беларуси.

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