О тонкостях безвизового въезда в Беларусь рассказали в Госпогранкомитете

С 1 января 2023 года продлен режим безвизового въезда и пребывания для граждан сопредельных стран Евросоюза. Воспользоваться таким правом можно неограниченное количество раз, однако суммарный срок пребывания в безвизовом порядке иностранца на территории Республики Беларусь не должен превышать 90 суток в году. При этом граждане Польши могут следовать без виз исключительно через пункты пропуска на белорусско-польском участке границы. Граждане Литвы и Латвии, а также неграждане Латвии - в любом из пунктов пропуска на границе на прибалтийском направлении.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси