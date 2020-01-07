О традициях и главной сути великого христианского праздника Рождества Христово

Праздновать благую весть - Рождество Христово - по церковным канонам разрешается 10 дней подряд. Пока на смену святкам не придет крещенская ночь. Накануне праздничное богослужение в минском Свято-Духовом кафедральном соборе провел митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел. О традициях и главной сути великого христианского праздника расскажет моя коллега Надежда Сербиненко.



Сегодня праздничные богослужения проходят во всех церквях и храмах страны - в малых и больших. Где прославить рождение Иисуса Христа, каждый верующий человек выбирает сам. Но храм-памятник Всех Святых в Минске среди прихожан место особенно популярное. Это не только духовный центр, но и узнаваемая архитектурная достопримечательность.

Ночная служба здесь, в храме-памятнике, закончилась только в третьем часу ночи, но уже с самого утра прихожане снова пришли на службу. Утренняя молитва и поход в церковь обретает особый смысл в кругу семьи.







Рождество - время для добрых дел и проявления милосердия

Настоятель храма-памятника

подчеркнул: Рождество - это время для добрых дел и проявления милосердия.

Праздничные дневные службы сегодня на протяжении дня проходили во всех церквях страны. Например, в спальном микрорайоне Минска - Зеленом Луге - к храму Воскресения Христова не прекращали идти верующие. Многие причащались, таким образом готовясь войти в новый год с миром и легкостью на душе.

Массовые гулянья на Рождество

Необычайно многолюдно сегодня было и на площадке у храма Рождества Христова в деревне Большое Стиклево Минского района. После богослужений прихожане целыми семьями, дружными компаниями устроили яркие и зрелищные гуляния. Такова традиция. Здесь и конкурсы для детей на силу и ловкость, песни, танцы, и, конечно, рождественские угощения.

Праздник Рождества продолжится до Крещения