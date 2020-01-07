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О традициях и главной сути великого христианского праздника Рождества Христово
Праздновать благую весть - Рождество Христово - по церковным канонам разрешается 10 дней подряд. Пока на смену святкам не придет крещенская ночь. Накануне праздничное богослужение в минском Свято-Духовом кафедральном соборе провел митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел. О традициях и главной сути великого христианского праздника расскажет моя коллега Надежда Сербиненко.
Сегодня праздничные богослужения проходят во всех церквях и храмах страны - в малых и больших. Где прославить рождение Иисуса Христа, каждый верующий человек выбирает сам. Но храм-памятник Всех Святых в Минске среди прихожан место особенно популярное. Это не только духовный центр, но и узнаваемая архитектурная достопримечательность.
Ночная служба здесь, в храме-памятнике, закончилась только в третьем часу ночи, но уже с самого утра прихожане снова пришли на службу. Утренняя молитва и поход в церковь обретает особый смысл в кругу семьи.
Рождество - время для добрых дел и проявления милосердия
Настоятель храма-памятника
подчеркнул: Рождество - это время для добрых дел и проявления милосердия.
Праздничные дневные службы сегодня на протяжении дня проходили во всех церквях страны. Например, в спальном микрорайоне Минска - Зеленом Луге - к храму Воскресения Христова не прекращали идти верующие. Многие причащались, таким образом готовясь войти в новый год с миром и легкостью на душе.
Массовые гулянья на Рождество
Необычайно многолюдно сегодня было и на площадке у храма Рождества Христова в деревне Большое Стиклево Минского района. После богослужений прихожане целыми семьями, дружными компаниями устроили яркие и зрелищные гуляния. Такова традиция. Здесь и конкурсы для детей на силу и ловкость, песни, танцы, и, конечно, рождественские угощения.
Праздник Рождества продолжится до Крещения
Прославление новорожденного Сына Божьего, которое началось еще накануне вечером, с первой Вифлеемской звездой, длится не один день. Светлый праздник Рождества продолжится до самого Крещения. Это время для проявления христианского милосердия, внимания и теплого общения с семьей, родными и близкими.
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