О традициях Сочельника - вечера перед Рождеством Христовым

Католический Сочельник - это предпраздничная тишина, время молитвы и ожидания чуда. Еще это время завершить последние приготовления к торжеству и загадать желание. В полночь заканчивается строгий пост. С первой звездой можно приступать к праздничной трапезе. О рождественских традициях расскажет Мария Тройнич.

Вечер перед Рождеством

Аромат домашних пирогов и уютное мерцание свечей: в семье Седун встречают Сочельник. Елка уже наряжена, а на кухне готовят постные блюда. На столе их должно быть 12. В вечер перед Рождеством собирается вся большая семья: у Янины пятеро внуков. Сочельник принято отмечать в кругу самых близких, на столе по традиции оставляют тарелку и приборы для неожиданного гостя. Это тоже традиция, которой уже несколько столетий. Центральное место отвели для сена. Оно - как напоминание о колыбели Спасителя.

В канун светлого праздника важно очистить душу. Близкие делятся облаткой - пластинкой белого хлеба. Просят друг у друга прощения и желают всего наилучшего.

Для детей Сочельник - это еще и предвкушение подарков. Чтобы приблизить радостный момент, девятилетний Ян готов завтра проснуться с самого утра.

В ожидании чуда

По словам Янины, для их семьи Рождество Христово - удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда. Под Рождественской звездой загадают главное желание - чтобы все были здоровы и счастливы.

Эмоции, конечно, очень возвышенные и волнение! Потому что мы этого ждали очень, готовились. Чтим этот праздник. Янина Седун, жительница г. Жабинка

После ужина вся семья пойдет в костел на службу. У входа в храм прихожан встречает вертеп, который украсили накануне праздника.

Светлый праздник

Вертеп - один из древнейших символов Рождества. Кукольная сценка демонстрирует укрытие, в котором родился Иисус. Над стогом сена склонились Мария, Иосиф и волхвы. Фигурку младенца сюда положат во время службы.

Сейчас в Беларуси около 450 костелов, и в каждом из них отмечают праздник Рождения Спасителя.