О трендах от Госкомвоенпрома - в очередной серии проекта "На контроле Президента"

Новые горизонты открывают и белорусские военные. В этом году они могут принять на вооружение ударные беспилотники. Это приоритетное направление для военно-промышленного комплекса страны. Сейчас испытания проходят два опытных образца конструкторского бюро "Дисплей". Речь об ударных беспилотниках "Баранжирующая труба" и "Квадро-1400". Разработать этот вид высокоточного оружия - поручение Главы государства. Опыт недавних боевых кампаний на Ближнем Востоке доказывает:роль беспилотников трудно переоценить. Там в ход шли даже самодельные боевые дроны.



Что отечественный военпром может предложить в перспективной нише? Какие белорусские разработки уже востребованы в мире? Все о трендах от Госкомвоенрома Беларуси смотрите в очередной серии проекта "На контроле Президента".



