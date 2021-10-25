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О трещинах в брюссельской политике, мятежных настроениях и призраках звездопада - 25 октября в проекте "Понятная политика"

Нервные споры и громкие ссоры. Из-за чего ругаются отдельные члены большой европейской семьи?

Почему разногласий с каждым годом все больше, кто и почему предрекает Европейскому союзу развал? О трещинах в брюссельской политике, мятежных настроениях и призраках звездопада - сегодня в "Понятной политике" сразу после "Панорамы".

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