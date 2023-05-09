Какой ценой белорусам досталась Великая Победа - цифры впечатляют

Наша свобода и независимость были завоеваны дорогой ценой. Разрушенные города и предприятия, сотни сожженных населенных пунктов, утраченные культурные ценности.

Война отбросила экономические показатели нашей страны на десятилетия назад. А еще сколько загубленных жизней и искалеченных судеб.

Так какова она - цена Победы? В нашей рубрике "Контекст".

Какова она - цена Победы? Конечно, вряд ли ее можно измерить, ведь фашистская агрессия не имела границ ни к людям, ни к достоянию белорусского народа. Новые факты и доказательства этому всплывают и по сей день.

На белорусской земле немецкие захватчики сожгли, разрушили и разграбили 209 из 270 городов и районных центров, с лица земли были стерты более 9 тысяч деревень. На 80-90 % разрушены Минск, Гомель, Витебск.

Прямой материальный ущерб, нанесенный нашей стране, исчисляется в 75 млрд рублей (это в ценах 1941 г.), что в 35 раз превышало бюджет республики в 40-м году.







По состоянию экономического развития БССР была отброшена к уровню 1928 года, а по таким важнейшим отраслям, как промышленность и энергетика, - к показателям 1913-го.





⇒Фашисты разрушили свыше 10 тысяч предприятий, уцелело лишь 15 % фабрик и заводов. Вражеская оккупация практически полностью обескровила индустриальную базу страны.

В Германию буквально вагонами вывозили наше сырье, товары и культурные ценности.

⇒Страна лишилась 90 % станков и оборудования, почти столько же энергетических мощностей, около 18,5 тыс машин, тысячи кубометров древесины, пиломатериалов.

Враг уничтожил более половины национального богатства республики.

Чтобы восстановить разграбленную и разрушенную немцами Беларусь, понадобилось не одно десятилетие.

Первые шаги к возрождению промышленной индустрии белорусы предприняли в сентябре 43-го, сразу после изгнания захватчиков из восточных районов республики.

Все для фронта, все для Победы! Война еще продолжалась, потому сперва восстанавливали предприятия оборонного характера и те, что снабжали население предметами первой необходимости. Уже в мае 44-го введены в строй гомельские Паровозоремонтный и Кирпичный заводы, в августе - Гомсельмаш.

Велось ускоренное восстановление торфодобычи, энергетики. В результате напряженных усилий в 45-м белорусскими промышленниками было выпущено продукции в разы больше, чем в 1944 г. Но это всего лишь 20 процентов от того, что было до начала трагических страниц в нашей истории. Только к концу 1950 года объем производства превысил довоенный уровень на 15 процентов.

Крайнее сложно шло возрождение аграрного сектора. Масштаб разрушений трудно сегодня представить.





⇒Фашисты разграбили 10 тыс. колхозов. Количество тракторов сократилось в 10 раз, комбайнов - в 20. Существенно уменьшилось поголовье скота.

⇒За годы оккупации пришли в негодность и запустение сотни тысяч гектаров сельхозугодий, в итоге было потеряно 40 процентов посевных площадей, значительная часть колхозов просто не имела ресурсов для проведения весеннего сева.

Больше 10 лет понадобилось, чтобы АПК впервые вышел на рентабельную работу.

Варварскими методами немцы планово уничтожали и расхищали наши учреждения культуры, науки, образования. :





⇒Почти полностью была разграблена республиканская система библиотек и ее книжный фонд, это 10 млн экземпляров. В страны Центральной и Западной Европы были вывезены хранившиеся в Государственной картинной галерее БССР почти две тысячи произведений живописи и икон, более 50 скульптур, а также многочисленные рисунки, гравюры и музыкальные инструменты.

В Беларусь вернулась лишь небольшая часть.

Но как бы велик ни был материальный ущерб, это несравнимо с людскими потерями. Они безвозвратны. :





⇒Война унесла каждого третьего белоруса - это 3 миллиона загубленных жизней и разрушенные судьбы целых поколений.

Вот такая цена Победы. И Беларусь помнит.

