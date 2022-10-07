О ценовом регулировании на внутреннем рынке - 8 октября в проекте "Вопрос номер один. Цены"

Еще не дождавшись решений рабочей группы и четких правил игры по ценообразованию, некоторые так называемые аналитики попытались подогреть ситуацию, призывая белорусов закупать впрок все и сразу и предрекать грядущий дефицит на полках магазинов как в советские времена. Однако все мы ходим в торговые объекты каждый день и видим, что товара всегда с избытком, и такому разнообразию продуктов питания, как в Беларуси, могут позавидовать многие страны, да и производство их у нас значительно опережает потребление на внутреннем рынке. Такой богатый выбор сохранится и впредь. Ситуация под контролем.