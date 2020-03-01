О цветочном бизнесе - репортаж в "Главном эфире"

В Беларусь увеличились поставки цветочной продукции. Более 40 миллионов растений за февраль проверили таможенники Минского региона. Это в три раза больше, чем в январе. Товар в нашу страну следует из Нидерландов, Эквадора и Кении. В фурах-холодильниках в Беларусь привозят розы, тюльпаны, хризантемы и мимозы. Правда, отмечают специалисты, из-за увеличения импорта все чаще фиксируются административные правонарушения.Как расцветает цветочный бизнес накануне Международного женского дня и какую выручку приносит белорусским предпринимателям? Смотрите сегодня вечером в "Главном эфире".

