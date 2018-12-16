О Василе Быкове в проекте АТН "100 лет БССР"

Сиюминутная ситуация в международной политике и положение дел в искусстве, но и определяющая их история народа, и судьбы отдельных людей - это темы для обсуждения, конечно, не только лишь с сегодняшними учеными и дипломатами. Это темы вневременные. Их поднимают в беседах между собой люди культуры и просто неравнодушные люди во все времена. Задают неудобные вопросы. Сообща ищут ответы. Одним из таких властителей дум и одновременно простым собеседником в свое время был и писатель Василь Быков.

Хотя по отношению к таким людям выражение "их время", конечно, подразумевает и "наше"! Ведь это в нашей общей истории и непростые, и горькие, и страшные, но великие и прекрасные, и плодотворные сто лет БССР. В проекте Агентства теленовостей мы как раз и вспоминаем наших. Они не только герои, кумиры и властители дум. Но в первую очередь - простые люди. Такие, как мы. Рядом с которыми и для которых они, наши, жили и творили.