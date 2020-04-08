Важно, чтобы наши медики чувствовали, что мы их ценим, ими гордимся и понимаем тяжелый труд. Чтобы поддержать врачей, белорусы устраивают акции и челленджи в соцсетях. Представители бизнеса и госпредприятий тоже не остаются в стороне - покупают за свой счет средства защиты, обеды, разрабатывают новые скидочные программы. А кто-то даже успевает создать новый проект для безопасности тех, кому в первую очередь приходится противостоять новому вызову. Это тот случай, когда белорусы снова демонстрируют сплоченность и благородство. А значит, нет сомнений - справимся! БеларусьБЕЗcovid - о важных поступках и неравнодушии наших людей в проекте "Объективно".