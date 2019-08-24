ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

О важных событиях недели расскажет "Главный эфир"

Когда спорт и Беларусь единое целое. Раубичи принимают биатлонные гонки на новой трассе. А также Минск и Тбилиси выходят на новый уровень взаимоотношений с вектором на экономическую кооперацию. Только самые актуальные темы уходящей недели смотрите в "Главном эфире" завтра в 9 вечера.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все