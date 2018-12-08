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О важных событиях недели смотрите в "Главном эфире"

Кадры с горящими баррикадами, поврежденнойТриумфальной аркой и разграбленными магазинами в центре Парижа облетели всемировые СМИ. К чему могут привести митинги "желтых жилетов"... Обэтом и не только - завтра в 9 вечера в "Главном эфире".

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