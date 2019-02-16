О важных событиях недели смотрите в "Главном эфире" 17 февраля

Опираясь на незыблемые дружеские отношения, работать сообща, учитывая интересы друг друга. Взаимодействие Беларуси и России на всех уровнях на неделе были под прицелом телекамер в Сочи. А также наши медицинские рекорды и экспорт здоровья, и, конечно, биатлонный нон-стоп в Раубичах. Обо всем по порядку смотрите в "Главном эфире"уже завтра в 9 вечера.