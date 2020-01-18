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О важных событиях недели смотрите в "Главном эфире"

Даже в век высоких технологий встретить колядовщиков можно в белорусских деревнях и городах. Как белорусы сохраняют традиции предков? Об этом уже завтра в "Главном эфире" в 9 вечера (видео).

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