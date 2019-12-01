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О важных событиях уходящей недели - сегодня в "Главном эфире"

О безопасности в сообществе и на континенте на неделе говорили на саммите ОДКБ в Бишкеке. Об этом и других важных событиях уходящих семи дней - сегодня в "Главном эфире".

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