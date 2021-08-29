О вербовке белорусов в Польше и Литве - в проекте "Это другое"

О пограничном состоянии ума некоторых персонажей. Как бы нас не убеждали "невероятные" в своих чистых помыслах, в том, что абсолютно все они выходили на белорусские улицы в прошлом году за идею, не поверим, потому что говорить можно разное, а вот факты - это тяжелая артиллерия. И сейчас такая подборка не только у силовых структур, которые копают глубоко, но и у журналистов. Зачастую люди сами обращаются, чтобы рассказать свои истории. А истории эти в стиле "Чем удивил меня 2020-й".