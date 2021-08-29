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О вербовке белорусов в Польше и Литве - в проекте "Это другое"

О пограничном состоянии ума некоторых персонажей. Как бы нас не убеждали "невероятные" в своих чистых помыслах, в том, что абсолютно все они выходили на белорусские улицы в прошлом году за идею, не поверим, потому что говорить можно разное, а вот факты - это тяжелая артиллерия. И сейчас такая подборка не только у силовых структур, которые копают глубоко, но и у журналистов. Зачастую люди сами обращаются, чтобы рассказать свои истории. А истории эти в стиле "Чем удивил меня 2020-й".

Так вот удивлений было много. Например, белорусов в Польше и Литве, не стесняясь, вербовали заграничные спецслужбы, предварительно собрав на них компромат. Если же люди не соглашались выполнить те или иные действия, шантажировали и, по-видимому, продолжают это делать. Вот одна из таких историй.

Подобные случаи - предостережение для тех, кто любит горячие ощущения. Чем закончилась эта история, смотрите в новом выпуске проекта Агентства теленовостей "Это другое" (видео).

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