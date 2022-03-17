О вкладах, кредитах и обмене валют в Беларуси рассказал в интервью председатель Ассоциации белорусских банков Михаил Проворов

Пойти навстречу клиенту. Некоторые белорусские банки заморозили ставки по кредитам на строительство жилья, несмотря на то что Нацбанк поднял ставку рефинансирования. Также по отдельным случаям принимаются решения и об отсрочке платежей за взятый заем. А ставки по вкладам в национальной валюте, наоборот, растут. Зато на снятие депозита в долларах и евро вводятся лимиты.



На то есть объективные причины - санкционное давление извне и одномоментный спрос на валюту на внутреннем рынке. Но такие лимиты, утверждают в Ассоциации белорусских банков, мера временная. Об этом и не только спросим у гостя "Панорамы" - председателя Ассоциации белорусских банков Михаила Проворова (видео).

