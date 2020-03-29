О влиянии коронавируса на политику, экономику, общество и медиа - в "Понятной политике"

Вся подноготная коронавируса. Кому выгодно распространение COVID-19? Почему СМИ используют опасную инфекцию как средство массовой манипуляции? Где правда, а где вымысел, в самом большом вызове для нашей планеты в 2020 году? И кто такой ковидиот? Разберемся вместе.



О влиянии коронавируса на политику, экономику, общество и особенно медиа расскажем в понедельник после "Панорамы" в "Понятной политике".



