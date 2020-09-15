В первую очередь забастовки отразятся на самых уязвимых категориях граждан, в том числе тех, кто сейчас получает бесплатное образование, а далее и первое рабочее место как гарантию трудоустройства. Молодому специалисту оказывают поддержку в жилищном вопросе. О внимании и мотивации молодых кадров - Андрей Ястребов.





Первое рабочее место для педагогов

Новая школа в развивающемся микрорайоне Казимировка Могилева. Всего за год ей удалось прирасти школьниками вдвое. Появилась необходимость и в учителях.

В этом году свое первое рабочее место здесь получили 10 молодых специалистов. Анастасия Халецкая сама из Горок. Окончила в этом году педуниверситет. Говорит, не пожалела, что выбрала профессию учить детей. Рада своим первым первоклашкам.

Анастасия Халецкая, учитель начальных классов СШ № 46 г. Могилева:

"Я, когда сюда пришла, сразу поняла, что это мое место. Я просто увидела эту школу - очень большая, коллектив приятный. И обеспечение хорошее - у нас в классах все есть. Я должна здесь остаться, это мое место, я должна здесь работать".

Но самое главное - нет необходимости искать работу на чужбине. Распределение или первое рабочее место решает проблему. А еще поддержка.

Алина Маласова, учитель начальных классов СШ № 46 г. Могилева:

"Действительно, я считаю, что это хорошо. Я училась в Могилеве в Кулешова и уже заранее знала, куда я пойду по распределению. Сказали заранее. Я не волновалась".



Надежда Мешкова, директор СШ № 46 г. Могилева:

"Организована для них школа молодого учителя - они посещают уроки опытных педагогов. Также государство поддерживает их. У них есть стимулирование в виде 30 % надбавки к должностному окладу".

Комфортные условия для жизни и работы

Вот так - с рюкзаком и настроением каждый день на работу, рассказывает Каролина Кунцевич. Второй месяц как врач общей практики сельской амбулатории в Грудиновке. Сама из Белыничей, поэтому к сельскому укладу привыкать не пришлось. 9 поселков на обслуживании, немало, но, говорит, люди уже как родные. От района дали служебную квартиру в соседней деревне.

Каролина Кунцевич, врач общей практики Грудиновской амбулатории:

"Помогли с ремонтом - сделали его там. Вот недавно купила новый холодильник. Помогли его доставить. В плане транспорта тоже - школьный автобус, на котором могу добираться. Мне нравится тут работать, я хотела бы тут остаться".

Анатолий Каримов, главный врач Быховской центральной районной больницы:

"Стараемся, чтобы человек, придя на первое место работы, не чувствовал себя одиноким, оставленным при своих интересах. Предоставляем им все преференции, которые утверждены законодательством, выплаты. Потому что для нас важно, чтобы молодой специалист остался".

Развитие села на особом контроле

С таким вниманием к молодым специалистам и отдача будет. Рассказывает ветеринарный врач из Кировского района Илья Семенов. После учебы вернулся в родные края.

Теперь в производстве молока и мяса в родном хозяйстве плюсуют. Конечно, рассказывает молодой специалист, работать приходится много. Все-таки свыше 4 000 поголовье. Но с такой поддержкой и результат хороший.

Илья Семенов, ветеринарный врач КСУП "Нива-Барсуки":

"Вот тебе домик - пожалуйста. Мы тебе еще дадим надбавку финансовую - мы тебя поддержим. Картошка, яблоко, зерно или еще что-то - хозяйство всегда помогает. Самое главное - это работать, работать и еще раз работать".



Кстати, к решению жилищной проблемы в Кировске подошли основательно. Ежегодно строят по одному дому, где предусмотрены квартиры и для молодых специалистов. И они никогда не пустуют.