О. Воинов: Учение "Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер

Военно-политическая обстановка в мире в целом и в европейском регионе в частности чревата актуализацией существующих и возникновением новых военных угроз. На этом неблагоприятном фоне Республика Беларусь стремится к снижению конфликтного потенциала в Восточной Европе, проводя миролюбивую и открытую политику. Внешнеполитический курс наряду с отсутствием территориальных претензий к соседям, нахождением в союзе с Россией и членством в ОДКБ (блоки, основу которых составляет исключительно оборонительная тематика) обусловили выбор именно оборонительной тематики учений как подтверждение строгой приверженности Республики Беларусь к укреплению национальной безопасности.

Олег Воинов, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси