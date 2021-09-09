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О. Воинов: Учение "Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер
Беларусь дорожит репутацией ответственного партнера, исполняет международные обязательства по разоружению ради укрепления доверия и безопасности в рамках ООН и ОБСЕ, заявил сегодня генерал-майор Олег Воинов. При этом на брифинге для военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при Минобороны, он еще раз подчеркнул, что учение "Запад-2021" носит сугубо оборонительный характер. В основу военных маневров заложен один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки между условными сторонами. Его основная цель - выработка совместных решений и навыков для защиты интересов Союзного государства. Учение пройдет в духе открытости и прозрачности. При этом белорусская сторона заранее на добровольной основе пригласила в качестве наблюдателей представителей Литовской Республики и Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ.
Военно-политическая обстановка в мире в целом и в европейском регионе в частности чревата актуализацией существующих и возникновением новых военных угроз. На этом неблагоприятном фоне Республика Беларусь стремится к снижению конфликтного потенциала в Восточной Европе, проводя миролюбивую и открытую политику. Внешнеполитический курс наряду с отсутствием территориальных претензий к соседям, нахождением в союзе с Россией и членством в ОДКБ (блоки, основу которых составляет исключительно оборонительная тематика) обусловили выбор именно оборонительной тематики учений как подтверждение строгой приверженности Республики Беларусь к укреплению национальной безопасности.
Как заверили сегодня в оборонном ведомстве, после окончания "Запада-2021" все его участники вернутся в места постоянной дислокации. Личный состав, вооружение и специальная техника Вооруженных сил Беларуси - в срок до 30 сентября. В этот же период воинские части и подразделения Российской Федерации, участвующие в учениях, покинут территорию нашей страны. За ходом маневров, которые пройдут с 10 по 16 сентября, будут следить 60 представителей аккредитованных средств массовой информации, из них 23 - иностранных.
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