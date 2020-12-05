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О восстановлении Кревского замка смотрите в "Главном эфире"

О сохранении историко-культурного наследия смотрите в "Главном эфире"

Спасти то, что дошло до наших дней и не допустить дальнейшего разрушения стен. Сохранение историко-культурного наследия - один из приоритетов государственной политики. Именно поэтому из фонда президента по поддержке культуры и искусства в этом году выделены более 800 тысяч рублей на консервацию и реставрацию Крева. Все они освоены. С какими трудностями столкнулись строители, какие сенсации сделали археологи - об этом расскажем завтра в "Главном эфире".

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