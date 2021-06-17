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О встрече президентов России и США высказался журналист Д. Гордон

За тем, как судьбу Украины решали без Украины, внимательно следили в Киеве. О встрече Путина и Байдена высказался журналист Дмитрий Гордон. По его словам, глядя на происходящее, понятно, что Украина должна строить жизнь, не надеясь ни на кого. Такую точку зрения Гордон высказал в эфире одного из так называемых независимых медиа. Его речь оценила ведущая "Эха Москвы", которая своей оговоркой всколыхнула соцсети.


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