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О выборах в Украине смотрите сегодня в "Главном эфире"
Сейчас Зеленский и Порошенко готовятся к дебатам на стадионе. Они состоятся 19 апреля. Почему экс-кандидат Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты? Об этом сегодня в 9 вечера в "Главном эфире". Политика в Украине как бои без правил. Финальная схватка будет на стадионе!
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