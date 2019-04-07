О выборах в Украине смотрите сегодня в "Главном эфире"

Сейчас Зеленский и Порошенко готовятся к дебатам на стадионе. Они состоятся 19 апреля. Почему экс-кандидат Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты? Об этом сегодня в 9 вечера в "Главном эфире". Политика в Украине как бои без правил. Финальная схватка будет на стадионе!