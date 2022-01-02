О взглядах на обеспечение безопасности в условиях гибридной войны - в проекте "Диспозиция"

Пожалуй, никогда еще в 21 веке взгляды на обеспечение безопасности не менялись так спонтанно и стремительно, как в 21-м году, и никогда еще выводы аналитиков и экспертов относительно вооруженной борьбы не были столь запутаны и противоречивы.

Угрозы приобрели новый характер, а гибридная война неоднократно грозила конвертироваться в реальные боевые действия. Зачастую в центре этих процессов находилась Беларусь. Как удалось сохранить мирное небо над страной - вспоминаем и размышляем в проекте "Диспозиция".

Неблагодарное, конечно, дело - кратко резюмировать нынешний год, особенно в военной сфере. Все равно главное упустишь. В уходящем периоде Беларусь неоднократно и не по своей воле притягивала взоры со всей планеты. Это было и во время учений "Запад-21", когда НАТО вновь выискивала якобы оставшиеся у нас российские войска, и когда уверенно поговаривали, что ударим с московитами по Киеву да стрелки на картах рисовали; апогея же накал страстей достиг в ходе так называемого миграционного кризиса на границе с Польшей, причем, как всегда, прозорливым оказался Главнокомандующий Вооруженными Силами, который увидел комплексный характер проблемы.

Не знаю как кого, а меня в 21-м впечатлило, как мужественно собрал Запад войско - больше 20 тысяч - на рубежах Беларуси. Считай, вышли усмирять жестокого агрессора. Все такие на свежевыкрашенной технике, с очень сосредоточенными лицами, решительные. А оказались перед пустотой. Белорусы попросту надули визави. Показали вместе с россиянами - с помощью авиации и десанта, что способны мгновенно создать где угодно мощную группировку, и оправились по домам. А польские военные, как известно, с горя запили. А раньше почему-то нам эту роль отводили. Вот увидите, стратегию белорусской армии у границы в 21-м еще будут изучать в генеральных штабах по всей планете. А нашему Генштабу, к слову, на днях исполнилось 20 лет. За это время научились оборонять страну прежде не оружием, а интеллектом.













Между прочим, в нашем Генштабе предвидели и позорное бегство США вместе с сателлитами из Афганистана. Инцидент стал ключевой военной темой года. Эпическая эвакуация - это все, что надо знать о том, как реально воюет Запад и обходится с целым народом. Подобные демократические вмешательства в общем-то и привели к миграционным проблемам, которые на Беларуси, естественно, не закончились. Беженцы сейчас просто чаще идут прежним путем, морем и, как всегда, тонут. Последние 16, кстати, из иракского Курдистана, попрощались на днях с жизнью при попытке пересечь Ла-Манш.