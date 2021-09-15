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О взгляде на маневры со стороны во время учений "Запад-2021" - в проекте "Диспозиция"
В отношении "Запада-2021" продолжают звучать полярные оценки со стороны Европы и США. Что интересно, те, кто своими глазами увидел, как действуют войска, совсем не попадают в тональность политикам из своих стран. О взгляде на маневры со стороны - в проекте "Диспозиция" (видео).
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