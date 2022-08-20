21 августа в Беларуси отмечают День Военно-воздушных сил. Это праздник летчиков, инженеров, техников, молодежи и ветеранов ВВС. Все они один коллектив, который сохранил традиции рода войск и прокладывает путь к новым высотам. О взлетах белорусской военной авиации в проекте "Диспозиция".

Беларусь называют республикой-партизанкой, а белорусский военный округ считался самым танковым объединением. Но мало кто знает, что страна наша теснейшим образом связана и с авиацией. Белорусская земля воспитала немало асов. Среди них - первый дважды Герой Советского Союза летчик-истребитель Сергей Грицевец, единственный в мире, освоивший 317 самолетов различных типов, летчик-испытатель Петр Стефановский, совершивший первый высотный таран Павел Головачев, единственный на планете летчик, сбивший в одном бою 9 самолетов, Александр Горовец, первый Герой Республики Беларусь Владимир Карват, Герои Беларуси Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. Именно такие люди создали прочный фундамент ВВС, который не распался в независимой Беларуси после Советского Союза и позволяет авиации развиваться в форсажном режиме. Проделана огромная работа, существенно расширился арсенал приемов летчиков.



Двигаемся по программе, перехваты, воздушные бои, пилотаж простой, сложный. Летчики, которые более опытные, непрерывно поддерживают себя в готовности к выполнению задач боевого дежурства по ПВО. Леонид Давидович, командир 61-й истребительной авиационной базы ВВС и ПВО ВС Беларуси



А ведь все в новейшей истории белорусской армии могло быть иначе. Поиск вектора развития ВВС суверенной страны поначалу сводился к изучению моделей военно-воздушных сил других стран. Во второй половине 90-х пришло осознание, что использовать лишь зарубежный опыт – плестись в чьем-то инверсионном хвосте. Белорусские авиаторы решили проложить собственный маршрут.



В конце 2001 года, после серии исследований и экспериментов военная авиация Беларуси вошла в состав нового вида вооруженных сил - Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Как раз в этот период время обнажило острую кадровую проблему. Подготовленный в советские времена летный состав уходил в запас. Молодых пилотов приходилось обучать за рубежом, что было непростительно дорого. В этих условиях армейское руководство сделало выбор в пользу формирования собственной школы авиаторов. Обучать пилотов и штурманов начали в Военной академии.



В 2006 году на лидский аэродром приземлились десять "Альбатросов" - учебных самолетов Л-39. Вскоре была сформирована учебная эскадрилья. На поставленных машинах к тренировкам приступили курсанты.



Апрель 2007 года. На автомагистраль под Минском приземлились штурмовики Су-25. Белорусы первыми на постсоветском пространстве возобновили подобную практику. К сегодняшнему дню авиаторы выполнили прием практически на всех типах летательных аппаратов. Полеты с использованием аэродромных участков дорог - сложнейший элемент боевой подготовки. Отрабатывают его для снижения уязвимости авиации только в передовых армиях мира. Зачем - сегодня показывает Украина.



Особый виток развития - создание автоматизированных систем управления. Они позволили белорусам успешно наводить истребители на крылатые ракеты, что неоднократно подтверждали боевые пуски на российских полигонах. Опять же - спецоперация в Украине демонстрирует острую актуальность подобных компетенций авиаторов.



Новый импульс развития отечественных ВВС связан с поступлением в ряды железных птиц вертолетов Ми-8 МТВ 5 и самолетов Як-130. Як-130 позволил качественно подготовить пилотов для истребителей Су-30СМ, также поступивших на вооружение ВВС. На двенадцати узлах подвески этот самолет может нести до восьми тонн боеприпасов. А бортовая радиолокационная станция позволяет вести сразу 15 целей с возможностью одновременного уничтожения четырех. Еще одна особенность - наличие сразу двух турбореактивных двигателей с управляемым вектором тяги. Благодаря этому самолет получился сверхманевренным. Он стал мечтой многих белорусских авиаторов.



Переучиваюсь на самолет Су 30 СМ. Хочу освоить его и днем, и ночью и во всех метеоусловиях.Сдал большую половину зачетов уже, приступил к полетам на тренажере данном. Разбираюсь с кабиной и компоновкой самолета. Самолет гораздо сложнее, самолет несет большую нагрузку вооруженную. Евгений Белонович, старший летчик 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО ВС Беларуси