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О взлетах белорусской военной авиации в проекте "Диспозиция"
21 августа в Беларуси отмечают День Военно-воздушных сил. Это праздник летчиков, инженеров, техников, молодежи и ветеранов ВВС. Все они один коллектив, который сохранил традиции рода войск и прокладывает путь к новым высотам. О взлетах белорусской военной авиации в проекте "Диспозиция".
Беларусь называют республикой-партизанкой, а белорусский военный округ считался самым танковым объединением. Но мало кто знает, что страна наша теснейшим образом связана и с авиацией. Белорусская земля воспитала немало асов. Среди них - первый дважды Герой Советского Союза летчик-истребитель Сергей Грицевец, единственный в мире, освоивший 317 самолетов различных типов, летчик-испытатель Петр Стефановский, совершивший первый высотный таран Павел Головачев, единственный на планете летчик, сбивший в одном бою 9 самолетов, Александр Горовец, первый Герой Республики Беларусь Владимир Карват, Герои Беларуси Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. Именно такие люди создали прочный фундамент ВВС, который не распался в независимой Беларуси после Советского Союза и позволяет авиации развиваться в форсажном режиме. Проделана огромная работа, существенно расширился арсенал приемов летчиков.
Двигаемся по программе, перехваты, воздушные бои, пилотаж простой, сложный. Летчики, которые более опытные, непрерывно поддерживают себя в готовности к выполнению задач боевого дежурства по ПВО.
А ведь все в новейшей истории белорусской армии могло быть иначе. Поиск вектора развития ВВС суверенной страны поначалу сводился к изучению моделей военно-воздушных сил других стран. Во второй половине 90-х пришло осознание, что использовать лишь зарубежный опыт – плестись в чьем-то инверсионном хвосте. Белорусские авиаторы решили проложить собственный маршрут.
В конце 2001 года, после серии исследований и экспериментов военная авиация Беларуси вошла в состав нового вида вооруженных сил - Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Как раз в этот период время обнажило острую кадровую проблему. Подготовленный в советские времена летный состав уходил в запас. Молодых пилотов приходилось обучать за рубежом, что было непростительно дорого. В этих условиях армейское руководство сделало выбор в пользу формирования собственной школы авиаторов. Обучать пилотов и штурманов начали в Военной академии.
В 2006 году на лидский аэродром приземлились десять "Альбатросов" - учебных самолетов Л-39. Вскоре была сформирована учебная эскадрилья. На поставленных машинах к тренировкам приступили курсанты.
Апрель 2007 года. На автомагистраль под Минском приземлились штурмовики Су-25. Белорусы первыми на постсоветском пространстве возобновили подобную практику. К сегодняшнему дню авиаторы выполнили прием практически на всех типах летательных аппаратов. Полеты с использованием аэродромных участков дорог - сложнейший элемент боевой подготовки. Отрабатывают его для снижения уязвимости авиации только в передовых армиях мира. Зачем - сегодня показывает Украина.
Особый виток развития - создание автоматизированных систем управления. Они позволили белорусам успешно наводить истребители на крылатые ракеты, что неоднократно подтверждали боевые пуски на российских полигонах. Опять же - спецоперация в Украине демонстрирует острую актуальность подобных компетенций авиаторов.
Новый импульс развития отечественных ВВС связан с поступлением в ряды железных птиц вертолетов Ми-8 МТВ 5 и самолетов Як-130. Як-130 позволил качественно подготовить пилотов для истребителей Су-30СМ, также поступивших на вооружение ВВС. На двенадцати узлах подвески этот самолет может нести до восьми тонн боеприпасов. А бортовая радиолокационная станция позволяет вести сразу 15 целей с возможностью одновременного уничтожения четырех. Еще одна особенность - наличие сразу двух турбореактивных двигателей с управляемым вектором тяги. Благодаря этому самолет получился сверхманевренным. Он стал мечтой многих белорусских авиаторов.
Переучиваюсь на самолет Су 30 СМ. Хочу освоить его и днем, и ночью и во всех метеоусловиях.Сдал большую половину зачетов уже, приступил к полетам на тренажере данном. Разбираюсь с кабиной и компоновкой самолета. Самолет гораздо сложнее, самолет несет большую нагрузку вооруженную.
История белорусской авиации писалась не одним поколением людей в погонах, которые своим напряженным внесли весомый вклад в обеспечение безопасности страны. Сегодня на повестке дня - изучение опыта специальной военной операции, подготовка к командно-штабному учению вооруженных сил. Очередная временная дистанция обещает стать еще более интенсивной. Таков стиль отечественных ВВС. И только так можно опережать вызовы.
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