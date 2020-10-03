О юных дарованиях нашей страны расскажет проект АНТ "Поколение.by”

Они молоды, амбициозны и талантливы. О юных дарованиях нашей страны расскажет проект Агентства телевизионных новостей "Поколение.by”. Это цикл сюжетов, посвященных выдающимся тинейджерам. Героями станут подростки, которые добились успеха в учебе, науке, спорте, музыке, искусстве.

В свои 11 ученик 17-й столичной гимназии успел заявить о себе на многих музыкальных конкурсах и телешоу. О многогранности таланта юного белоруса наш материал.