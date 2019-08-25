О заготовке кормов смотрите в проекте "На контроле Президента" в среду на "Беларусь 1"

Какая карма у кормов? Хозяйства Беларуси планируют в этом году заложить более 9 миллионов тон травянистых запасов для животноводства. Кто будет кормить животных отменным сенажом, а кто лишь обещаниями? Ответы в проекте "На контроле Президента".



