3.55 BYN
3.26 BYN
3.40 BYN
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаЗдоровьеРегионыПроисшествияКультураТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
О законах Европы и США о проведении митингов и массовых мероприятий - в "Понятной политике"
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/992c3dd6-00c5-4f06-be43-7b9ffcc49f2f/conversions/8db65bee-4b22-4dcf-9362-56cdce449e7f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/992c3dd6-00c5-4f06-be43-7b9ffcc49f2f/conversions/8db65bee-4b22-4dcf-9362-56cdce449e7f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/992c3dd6-00c5-4f06-be43-7b9ffcc49f2f/conversions/8db65bee-4b22-4dcf-9362-56cdce449e7f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/992c3dd6-00c5-4f06-be43-7b9ffcc49f2f/conversions/8db65bee-4b22-4dcf-9362-56cdce449e7f-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by
8db65bee-4b22-4dcf-9362-56cdce449e7f2024-09-16T10:32:11.000000Z00
На наших силовиков и Административный кодекс некоторые упорно кивают, мол, слишком жесткие наказания за "прогулки по городу". Но все познается в сравнении.
В новом выпуске "Понятной политики" мы в этом убедимся. Предметно изучим законы Европы и США о проведении митингов и массовых мероприятий. Как согласовать акцию, где за нее нужно платить, а где нельзя пройти и лишнего метра? И конечно, какие последствия, если просто вышел толпой или нанес ущерб городу? Штрафы, тюремные сроки и полномочия правоохранителей - об этом смотрите сегодня в "Понятной политике" после "Панорамы".