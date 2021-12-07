О защите исторической памяти говорили сегодня в Палате представителей Национального собрания Беларуси

Неизвестные ранее факты уничтожения мирного населения, сожжения населенных пунктов и новых мест массового захоронения были озвучены парламентариям в преддверии принятия закона "О геноциде белорусского народа". Ведь истинные масштабы трагедии нам еще предстоит оценить. Опираясь на документальные свидетельства и архивные документы, происходит своего рода ревизия итогов Второй мировой. Елена Бормотова продолжит.

Историческая память: геноцид белорусского народа

Оригиналы архивных документов - это дела 40-х годов. Многие из них ни разу не публиковались. Парламентарии также их видят впервые. Распоряжение полевого коменданта о создании гетто в Минске. Датируется 19 июля 1941. Отчеты чрезвычайной государственной комиссии, которая работала в местах массового уничтожения людей. Эти фото сделаны в Уручье.

По республике на сегодняшний день уже под 350 мест, с которыми надо в следующем году работать. С министром обороны есть договоренность, спасибо. 52-й батальон они усилили, дополнительный взвод набирают. Но и этого мало. В следующем году мы будем обсуждать эту тему, будем просить, чтобы все-таки с учетом объема работы это не затягивалось на долгие годы, а более активно проводить поисковые мероприятия. Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси

Акт от 22 мая 1943 года о зверствах нацистов в деревне Дунаи Логойского района. Подписан Станиславом Яцевичем. Его дочь - Лилия Ананич - сегодня одна из разработчиков проекта закона о геноциде белорусского народа.













Пришло время расставить акценты, в том числе и на законодательном уровне дать справедливую оценку злодеяниям нацистских преступников и их пособников на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Почему это важно? Это важно потому, что мы увидели это проявление, современное проявление геноцида в действиях уже на наших границах, когда право человека на жизнь подвергается сомнению. Лилия Ананич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Защита исторической памяти - приоритет государственной политики

Круглый стол в Овальном зале Дома правительства начинается с минуты молчания. Сегодня мы не знаем всю историю геноцида, которому подвергся наш народ. Опрос живых свидетелей, архивные документы помогли выявить сотни ранее неизвестных фактов о сожжении населенных пунктов, местах массовой гибели и принудительного содержания мирного населения. Благодаря своей работе архивисты и исследователи открывают новые документы. Тысячи копий и сканов переданы тем, кто ведет расследование по преступным фактам нацистов и их пособников.

В конце 1943 года нацисты разворачивают секретную операцию 1005 по сокрытию следов своих преступлений, Создаются специальные зондеркоманды, которые в местах массового уничтожения людей вскрывают могилы и сжигают уже разложившиеся трупы. Самая известная акция проходила в Тростенце. Пеплом удобряли поля в трудовом лагере. Но подобных фактов десятки. О них не было известно десятилетиями. Только в этом году выявлено более 20 мест, где проходила операция 1005.

Преступления без срока давности

Акция по сокрытию следов преступления сама сопровождалась преступлениями. Рабочие команды, которые занимались эксгумацией, уничтожались как свидетели. Операция 1005 была сверхсекретной. Делопроизводство практически не вели, минимальное количество посвященных, они напрямую подчинялись высшему руководству СС и СД. Поэтому о масштабной операции не знали более полувека.

Даже по минимальным подсчетам эта цифра составляет более 300 тысяч человек. Это более 300 тысяч имен, которых, скорее всего, мы уже не узнаем. Механизм проведения этой акции был очень страшный. Заключенных сгоняли - 50-100 человек. Они занимались эксгумацией разложившихся трупов. Там же ели, там же жили. Потом складывались в специальные кремационные печи. Штабелями укладывались трупы до 8-10 метров высотой. Это сжигалось. Печи могли работать неделями. Святослав Кулинок, завотделом Национального архива Беларуси, кандидат исторических наук

В белорусских архивах обнаружено около 60 документов об этой акции. Сегодня активно работают с немецкими архивами. На следующей неделе группа прокурорских работников займется изучением архивов России. Речь идет о миллионах листов, свидетельствующих о преступлениях нацистов.

Одна из целей расследования - установить, анализируя списки всех карателей, кто еще жив. Этот список пополняется. Более 400 фашистов еще живы, живут как минимум в 17 странах. Большинство материалов направлено об оказании правовой помощи, привлечении этих лиц к уголовной ответственности. Одна из задач следствия - добиться того, чтобы хотя бы часть из них предстала перед судом. Эта наша святая обязанность всех. Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси

Еще до начала Великой Отечественной при разработке плана "Барбаросса" военные преступления и преступления против человечности возводились в разряд государственной политики 3-го рейха. А сегодня в основе белорусской государственной политики - защитить историческую память. По инициативе Президента страны подготовлен законопроект "О геноциде белорусского народа".













Я думаю, что на очередной сессии Палаты представителей мы рассмотрим этот законопроект. Возможно, он сразу будет рассмотрен в двух чтениях, потому что работа проведена очень большая. Мы руководствовались прежде всего тем, что сохранение исторической правды - один из главных приоритетов государственной политики Республики Беларусь. Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси