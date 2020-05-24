О здоровье говорили на неделе во Дворце Независимости

О главном - нашем здоровье - на неделе говорили во Дворце Независимости.Президент позвал в рабочий кабинет своего помощника и главу Минздрава. Повод серьезный: лицензирование медицинских услуг. Если говорить просто, лицензия - это гарантия для клиента, что процедуру ему выполнит именно медработник, а не мастер-самоучка.Внимание такого высокого уровня неслучайно: число жалоб и судебных разбирательств растет, как и число все новых услуг. Президент заметил: здесь нужна своего рода золотая середина. С одной стороны, все последние годы бизнесу упрощали работу, избавляя от ненужных барьеров. Но с другой, на кону здоровье людей. И здесь уже не до компромиссов. Одним словом, необоснованного контроля не будет. Но там, где нужно, спросят строго.

